Çevreciler uzun süre sonra bir araya geldi

Etkinlik, Musaözü göleti kenarında 20 kişinin pandemi kurallarında ve açık havada katılımı ile gerçekleştirildi. Çevre adına nelerin yapılması gerekenlerin görüşüldüğü kahvaltı, şarkılı, türkülü ve dostluk havası yaşandı. Dernek yöneticileri, en yakın sürede çevre konusunda yeni etkinliklerde bulunacaklarını belirttiler.