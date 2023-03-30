“Çevrenin Genç Sözcüleri” olarak Türkiye'de çevre sorunlarına dikkat çektiler

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'nın (TÜRÇEV) yürüttüğü ‘Çevrenin Genç Sözcüleri' programı Türkiye'deki öğrencilerin çevre sorunlarını araştırarak, bulgu ve çözüm önerilerini yayınlıyor.

Çevrenin Genç Sözcüleri programına katılan Çağfen Koleji öğrencileri, video haberciliği, makale ve fotoğraf kategorilerinde çevre kirliliğine vurgu yaptı ve yapılan bu çalışmaların UNESCO 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden "Sudaki Yaşam ve Karasal Yaşam" hedefine de uyduğunu belirtti.

Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde Tepebaşı Belediyesi ile röportaj yapıldı

Çağfen Koleji Anadolu Lisesi öğrencileri, video haberciliği kategorisinde 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'ne dikkat çekerek, Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Bahri Ağaoğlu ile bir röportaj gerçekleştirdi. Öğrenciler, sıfır atık kutularını tanıtmak için sokak röportajı yaptı. Aynı zamandan 'Porsuk Çayını Koruyalım' adıyla makale ve 'Dünyamız Çöplerle Sarılıyor' fotoğraf kategorilerinde de bilgilendirici içerikler oluşturdu.

Çağfen Koleji ortaokul öğrencilerinden oluşan Çevrenin Genç Sözcüleri, video haberciliği kategorisinde çevre kirliliğine 'Kaplumbağanın Yolculuğu' temasıyla vurgu yaparak, çevre kirliliği hakkında farkındalık oluşturdu. Öğrenciler, afişlerle okullarına ve yaşadıkları çevreye mesajlarını iletti ve çevre sorunlarına karşı harekete geçti.