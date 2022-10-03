Cezaevi müdüründen Başkan Bozkurt'a ziyaret

Eskişehir 1 No'lu Açık Ceza İnfaz Kurum Müdürü Murat Yılmaz, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u makamında ziyaret etti.

İnönü Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette, Başkan Bozkurt ve Eskişehir 1 Nolu Açık Ceza İnfaz Kurum Müdürü Murat Yılmaz, İnönü Dutluca Yerleşkesinde Açık Ceza İnfaz Kurumu hakkında görüşme yaptı. Gerçekleştirilen ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, nazik ziyaretleri dolayısıyla Eskişehir 1 No'lu Açık Ceza İnfaz Kurum Müdürü Murat Yılmaz'a teşekkür etti.