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Cezaevinde görev yapan er ve erbaşlara “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” eğitimi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, erbaş ve erlere yönelik “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konulu eğitim çalışması düzenlendi.


Eğitimler, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı kapsamında yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli psikolog ve Eskişehir İl Müftülüğünde görevli uzman personel tarafından farklı günlerde verilen eğitime, Eskişehir Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığında vatani görevini yapmakta olan erbaş ve erler katıldı.


"Sevginin en güçlü hali ailedir” mesajı verilerek vatani görevini yapmakta olan 110 askere farkındalıklarını arttırmak için bir adım atıldığı anlatılan açıklamada, “Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca halkımızın huzur ve güven içerisinde hayatlarına devam etmeleri için Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Suçlarıyla Mücadelede farkındalığın arttırılmasına dair icra edilen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir” denildi.

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