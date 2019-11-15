İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ÇGD saldırı olayını kınadı

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Eskişehir Şubesi, Sakarya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hakkı Sağlam’a iş yerine gittiği esnada yapılan saldırı olayı kınandı.

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Eskişehir Şubesi, Sakarya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hakkı Sağlam'a iş yerine gittiği esnada yapılan saldırı olayı kınandı.


Yazı İşleri Müdürü Hakkı Sağlam'ı ziyaret eden Yönetim Kurulu adına basın açıklamasını Şube Başkanı Can Hacıoğlu yaptı. Hacıoğlu, “Basın sektörü daralıyor. İşsizlik oranı bütün sektörler içerisinde en yüksek seviyeye çıktı. Bu şartlar da geriye kalan gazeteciler iyi gazetecilik yapmaya çalışıyor. Gazetecilik bir kamu görevidir aynı zamanda” dedi.


Gazetecinin kamuyu aydınlatmanın birinci görevi olduğunu vurgulayan Hacıoğlu, “Gazeteci bunları yaparken de zaman zaman saldırıya uğruyor. Hakkı Sağlam'a da geçmiş olsun diliyoruz. Eskişehir polisinin bu saldırganlardan birini yakaladığını haber aldık. Yakalamakla yetinmeyerek olayların arkasında ne olduğunu ortaya çıkaracağına inanıyoruz. Sağlam'ın arkasında Eskişehir basını ve gazeteciler vardır” ifadelerini kullandı.


Ziyaret için ÇGD yönetimine ve Hacıoğlu'na teşekkür ederek sözlerine başlayan Sağlam ise, “Desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu ciddi bir olay. Bu benim şahsıma ve Hakkı Sağlam'a yapılan bir saldırı değildir. Basın özgürlüğüne ve gazeteciliğe yapılmış bir saldırıdır. Birilerinin işlerine çomak soktuk ki onlar da bir tetikçi göndermişler. Akılları sıra gözdağı vermeye çalışıyorlar. Boşuna uğraşıyorlar. 32 yıllık meslek hayatımızda bu tür çakalla çok karşılaştık. Allahtan başka da kimseden korkmadık. Bundan sonra da böyle devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.