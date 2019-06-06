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CHP Alpu teşkilatı, Kazım Kurt'u ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alpu İlçe Teşkilatı, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alpu İlçe Teşkilatı, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.


Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete CHP Alpu İlçe Başkanı Ahmet Demirtaş ve ilçe yöneticileri katıldı. 31 Mart Yerel Seçimlerinde yeniden Odunpazarı Belediye Başkanı seçilen Kazım Kurt'u tebrik eden Demirtaş, Başkan Kurt'a yeni dönemde başarılar diledi. Ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu aktaran Başkan Kurt, "Odunpazarı'nda her şey güzeldi, artık daha da güzel oldu. Sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde, ben biliyorum ki hem İstanbul hem de Türkiye için her şey çok güzel olacak" dedi.

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