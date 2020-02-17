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CHP Beylikova yönetiminden Başkan Ataç'a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Ahmet Ataç, CHP Beylikova İlçe Başkanı Yusuf Baykara ve yönetimini makamında ağırladı.


Ziyarette Baykara, Başkan Ataç'a ilçede sürdürülen parti faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi. Ziyarete ilişkin konuşan Baykara, “Bugün Ahmet Başkanımıza iadeiziyarette bulunmak istedik. Kendisine katkılarından dolayı teşekkür ettik, biz de ilçe teşkilatı olarak her zaman onun yanındayız” diye konuştu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ataç da Baykara ve yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.

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