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CHP Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel, Başkan Kurt'u ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.


Eskişehir'in ve Odunpazarı'nın Türkiye'nin örnek kentlerinin başında geldiğini belirten Milletvekili Onursal Adıgüzel, Odunpazarı'nda yaptığı çalışmalar için Başkan Kazım Kurt'u tebrik etti. Odunpazarı Belediyesinin diğer belediyelere örnek olan projelere imza attığını dile getiren Adıgüzel, özellikle halkçı, şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışı ile dikkat çektiğini belirtti.


Adıgüzel'e nazik ziyareti için teşekkür eden Başkan Kazım Kurt, Odunpazarı ve Eskişehir halkı için her zaman en iyisini yapmak istediklerini ifade etti. Başkan Kurt, Odunpazarı'nda örnek projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

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