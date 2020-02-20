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CHP İnhisar İlçe Başkanı Bayrak'tan Ataç'a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Ahmet Ataç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik İnhisar İlçe Başkanı Melih Bayrak'ı ağırladı.


Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP'li yöneticilerle bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak CHP Bilecik İnhisar İlçe Başkanı Melih Bayrak, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Bayrak, partinin İnhisar'da gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında Ataç'a bilgi verdi. Ziyaretin ardından bir değerlendirme yapan Bayrak, “Çok verimli bir ziyaret oldu. Ahmet Başkanımızın çeşitli konularda fikirlerini aldım ve tecrübelerinden yararlandım. Misafirperverliğinden dolayı da kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç da Bayrak'a çalışmalarında başarılar diledi.


Ziyaret, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

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