CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Köse' den Kazım Kurt'a teşekkür ziyareti

Bir dizi ziyaret için Eskişehir'e gelen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Başkan Kurt, Fatma Köse'yi makamında ağırladı. Köse'ye CHP Eskişehir Kadın Kolları Başkanı Aysun Doğramacı ve Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti. Bir süre Başkan Kurt ile sohbet eden Köse, Eskişehir'i çok beğendiğini ifade etti. Eskişehir'in mükemmel bir şehir olduğunu dile getiren Köse, “CHP'li belediyelerin yönettiği şehirler böyle. Özgür bir ülkede, kadının aktif olduğu bir Türkiye istiyoruz. Bunun için de mücadele edeceğiz” dedi. Odunpazarı Belediyesi'nin kadınlar için yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini dile getiren Fatma Köse, Başkan Kurt'a kadınlar için yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Fatma Köse'nin ziyaretinin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Başkan Kazım Kurt, Odunpazarı'na ‘Kadınları ve Çocukları Mutlu Bir Odunpazarı' için çalıştıklarını söyledi. Gelecek dönemde daha özgür ve mutlu kadınlar için çalışacaklarını kaydeden Başkan Kurt, ziyareti için Fatma Köse'ye teşekkür etti.