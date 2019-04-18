CHP PM Üyesi Usluer ve eski İl Başkanı Akman'dan Başkan Kurt'a ziyaret

Dr. Gaye Usluer ile eski CHP İl Başkanı Rabia Akman'ı ağırladı.

Eski CHP Milletvekili ve CHP Parti Meclis Üyesi Prof. Dr. Gaye Usluer ile eski CHP İl Başkanı Rabia Akman, Başkan Kazım Kurt'u makamında ziyaret etti. Usluer ve Akman, Başkan Kurt'u 31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimlerde gösterdiği büyük başarı nedeniyle tebrik etti. Odunpazarı Belediyesinin birçok projesi ile örnek belediyeler arasında yer aldığını kaydeden Usluer ve Akman, Başkan Kurt'a yeni dönemde başarılar diledi. Başkan Kazım Kurt, Gaye Usluer ve Rabia Akman'a nazik ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti.