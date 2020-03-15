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Çiçek tohumu ekme etkinliği

Eskişehir Mehmet Gedik Ortaokulu öğrencileri, çiçek tohumu ekme etkinliği gerçekleştirdi.


İngilizce Öğretmeni Selda Kul Baştürk, kuruculuğunu Eskişehir Muttalip Atatürk Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Davut Atış ile yaptığı “There is no planet B'' adlı eTwinning projesi kapsamında proje öğrencileri ile çiçek tohumu ekme etkinliği yapıldı. İklim değişikliğini konu alan projede öğrenciler doğal kaynakları korumak, geri dönüşümün, suyun ve enerjinin tasarruflu kullanılmasının önemini konu alan etkinlikler gerçekleştiriyorlar. Proje kurucusu Selda Kul Baştürk, öğrencilerin karton bardaklara ektikleri tohumları düzenli takip ederek, çiçek fidesi olduklarında okul bahçesine dikeceklerini ve proje çalışmalarının birçok alanda devam edeceğini belirtti.

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