Çiçero ekibi Eskişehir'de

“Yüzyılın Casusu” ya da “Ankara Casusu” olarak anılan İlyas Bazna'nın hayat hikayesinden esinlenerek uyarlanan Çiçero filminin yönetmeni Serdar Akar ile oyuncular Erdal Beşikçioğlu, Murat Garipağaoğlu, Ertan Saban ve Mehmet Ezel Özgün Eskişehirlilerle bir araya geldi.

Yüzyılın casusu olarak adlandırılan İlyas Bazna'nın hayatını beyaz perdeye aktaran "Çiçero" adlı film, 18 Ocak'ta sinemaseverlerin karşısına çıktı. Ayla ve Müslüm'ün ardından yeni filmi merakla beklenen Dijital Sanatlar Yapımevi'nin imzasını taşıyan, Gürkan Tanyaş'ın senaryosunu yazdığı, Serdar Akar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Çiçero, ‘Yüzyılın Casusu' olarak anılan İlyas Bazna'nın hayatından ilham alınarak beyazperdeye uyarlandı. Film, İkinci Dünya Savaşı tüm yıkıcılığıyla sürerken Ankara'daki İngiliz Büyükelçiliği'nin kalbinde uşak olarak görev yapan, kod adı Çiçero olan İlyas Bazna, İngiltere'nin gizli belge ve bilgilerini Hitler Almanyası'na sızdırmasıyla gelişen olayları anlatan film, Bazna'nın yaptıklarıyla hem Türkiye hem de tüm dünya devletlerinin kaderini nasıl değiştirdiğini anlatıyor. Başrolünde Erdal Beşikçioğlu ve Burcu Biricik'in yer aldığı filmin oyuncuları, Espark Alışveriş Merkezinde Eskişehirli sinemaseverler ile buluştu.

“İzleyenler tarihleriyle gurur duyacak”

Burada film ile alakalı açıklamalarda bulunan ve Bazna'ya hayat veren Erdal Beşikçioğlu, çekimler sırasında büyük keyif aldıklarını kaydetti. Beşikçioğlu, “İzleyenler tarihleriyle gurur duyacaklar. Kendi içlerinde nasıl bir azme sahip olduklarını, bu ülkenin ne denli zor koşullarla bugünlere geldiğini, her şeye rağmen dik kaldığını görerek gurur duyacaklar. Filmi çekerken hiçbir aksilik olmadı, su gibi aktı gitti. Oyuncuların ve ekibin büyük keyif yaşadığını hatırlıyorum” dedi.

“Pek fazla bilinen bir hikaye değil”

Oyuncu Murat Garipağaoğlu ise, “Bir casusluk hikayesi. Pek fazla bilinen bir hikaye değil. Bunu öğrenmek çok keyifli olacak. Bu ekip ile birlikte ortaya güzel bir iş çıkardık. Benim için de çok keyifli bir dönemdi. Bir yapımcı ya da yönetmenin isteyeceği şey empati kurulmasıdır. O da zamandan bağımsız oluyor. Yapım bir Serdar Akar filmi olduğu için kesinlikle izlenmesi gerekiyor diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Eskişehirli sinemaseverlerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Çiçero film söyleşinin ardından salonları gezerek izleyicileri selamladı.