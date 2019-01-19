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Çiçero oyunculu film gösterimi Espark'ta

Espark Alışveriş Merkezi, film tutkunlarını “Çiçero” film ekibi ile Espark’ta buluşturuyor.

Espark Alışveriş Merkezi, film tutkunlarını “Çiçero” film ekibi ile Espark'ta buluşturuyor.


Yılın heyecanla beklenen filmi Çiçero'nun oyuncuları, Eskişehirli sinemaseverlerle Cinemaximum Espark'ta buluşacak. 20 Ocak Pazar günü Espark Alışveriş Merkezinde gerçekleştirilecek galada, Çiçero'nun yönetmeni Serdar Akar, oyuncular Erdal Beşikçioğlu, Murat Garipağaoğlu, Ertan Saban, Mehmet Ezel Özgün ve Selen Öztürk saat 15.30'da söyleşinin ardından saat 16.00'da filmi sinemaseverlerle birlikte izleyecek.


Ayla ve Müslüm'ün ardından yeni filmi merakla beklenen, Gürkan Tanyaş'ın senaryosunu yazdığı, Serdar Akar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Çiçero, Ankara Casusu ya da Yüzyılın Casusu olarak anılan İlyas Bazna'nın hayatından ilham alınarak beyazperdeye uyarlandı. Film, İkinci Dünya Savaşı tüm yıkıcılığıyla sürerken Ankara'daki İngiliz Büyükelçiliği'nin kalbinde uşak olarak görev yapan, kod adı Çiçero olan İlyas Bazna, İngiltere'nin gizli belge ve bilgilerini Hitler Almanyası'na sızdırmasıyla gelişen olayları anlatan film, Bazna'nın yaptıklarıyla hem Türkiye hem de tüm dünya devletlerinin geleceğini nasıl değiştirdiğini anlatıyor.

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