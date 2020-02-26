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'Çiftçiler elektrik faturalarını mevsimlik ödesin' önerisi

Tepebaşı Ziraat Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısında çiftçilerin elektrik faturalarını mevsimlik ödenmesi önerisi yapıldı.

Tepebaşı Ziraat Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısında çiftçilerin elektrik faturalarını mevsimlik ödenmesi önerisi yapıldı.


Tepebaşı Kaymakamı Dr. Erdinç Yılmaz'ın da katıldığı toplantıya çiftçilerin sorunları masaya yatırıldı. Özellikle, tarımda elektrik faturası ödemelerinin aylık değil mevsimlik olmasını isterken, "Mahsulünü satmadan ödeme şansları olmayan üretici elektriği kesilme gibi sorunlarla karşı karşıya kalınması çiftçimizi zor duruma bırakıyor" denildi.


Başkanların ilçeler bazında genel diğer sorunlarını dinleyen Tepebaşı kaymakamı Dr. Erdinç Yılmaz ise, oda başkanlarının il koordinasyon toplantılarında yaptıkları çalışmaların güzel sonuçlar alacaklarını dile getirdi.

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