Çiftçilere yönelik Kalıntı ile Mücadele Eylem Planı eğitim çalışmaları

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Sarıcakaya ilçesindeki üreticilere yönelik, "Yaprağı Yenen Sebzelerde Kalıntı ile Mücadele Eylem Planı" çerçevesinde eğitim toplantıları düzenlendi.

Üretimde kalıntı sorununun çözülmesi, üreticilerin bilgi ve tecrübesinin artırılması ile sağlıklı, güvenilir ve kontrollü ürün yetiştirilmesi için farkındalık oluşturulmasına yönelik Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik personeli tarafından Hasat Öncesi Pestisit denetim programı uygulamaları, Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele, Domates Güvesi (Tuta absoluta sp.), Domates Virüs Hastalıkları ve Entegre Mücadele konularında bilgilendirme toplantıları yapılmış olup konu ile ilgili liflet ve kitapçıklar dağıtıldı.

Konuyla ilgili açıklamada, "Sarıcakaya ilçesi Düzköy mahallemizde düzenlenen toplantılarda üreticilere Yaprağı Yenen Sebze ürünlerinde hastalık ve zararlılarla mücadelede son çare olarak kimyasal mücadele ile kalıntısız, güvenilir ve kaliteli ürün yetiştirmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Eğitim çalışmalarımıza Kalıntı Eylem Planı uygulanan diğer ilçe ve mahallelerde de devam edilerek daha fazla üreticiye ulaşmak hedeflenmektedir." denildi.