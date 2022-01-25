Çiftçileri mağdur eden arpa sararması sorunu için teknik inceleme başlatıldı

Geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de arpa alanlarında meydana gelen sararmalar ve bunun sonucunda çiftçilerin yaşadığı mağduriyetin konu edildiği haber, İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından yerel ve ulusal medya kuruluşlarına servis edilmişti. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, müdürlüğe bağlı teknik personelce bitki gelişimi ve sağlığına yönelik olarak yapılan düzenli kontroller neticesinde konu ile ilgili gerekli çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

“Ayrıntılı bir teknik inceleme yapıldı”

Yapılan duyuruda, “17 Ocak tarihinde basında da haber konusu olan arpa alanlarımızda görülen bu sorun ile ilgili 20 Ocak'ta Tarım ve Orman Bakanlığı Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince, Tepebaşı Ziraat Odası Başkanlığı temsilcileri ve tarlalarında sorun tespit edilen çiftçilerimiz ile birlikte ilgili arpa üretim alanlarında hastalıklar ve zararlılar yönünden ayrıntılı olarak bir teknik inceleme daha yapılmıştır. Söz konusu incelemede detaylı analiz yapılmak üzere zarar tespit edilen ürünlerden gerekli numuneler de alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

“Sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacak”

Duyurunun devamında yapılan ön incelemeler sonucunda sararmaların çoğunlukla soğuk zararı sebebiyle oluştuğu belirtilirken, düşük oranda da Rhynchosporium secalis yani “Arpa Yaprak Yanıklığı” hastalığından meydana geldiğinin tespit edildiği bildirildi. Söz konusu alandan alınan numunelerin detaylı analiz için ilgili laboratuvarlara teslim edildiği kaydedilen açıklamada, “Kesin sonuç çıktığında kamuoyu ile paylaşılacak ve çiftçilerimizin mağduriyet yaşamaması için bakanlığımız talimatları doğrultusunda gereken önlemler alınacaktır” sözleri yer aldı.