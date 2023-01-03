Çiftçileri ‘pilot' yapan eğitim

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meşelik Kampüsü'nde verilen Zirai İnsansız Hava Araçları (ZİHA) eğitimlerine katılan çiftçiler 10 dakikada 10 dekar alanı yüzde 90 su ve önemli ölçüde ilaç tasarrufu ile ilaçlamayı öğreniyor. Birçok konuda avantajı olan ZİHA eğitimine yoğun katılım gerçekleşiyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde verilen, zirai ilaçlamada kullanılan dron pilotluğu eğitimlerine çiftçiler ve ziraat mühendisleri yoğun ilgi gösteriyor. Boyutuna göre 10 dakikada 10, 30 veya 40 dekarlık alanları ilaçlama özelliğine sahip dronlar, tarımda birçok konuda avantaj sağlıyor. Zirai İnsansız Hava Aracı olarak adlandırılan araçlar, yüzde 90'a kadar su tasarrufu sağlamanın yanı sıra daha az ilaçla daha fazla alanı ilaçlayabiliyor. Osmangazi Üniversitesi Meşelik Kampüsü'nde, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı onayında verilen simülasyon, teorik ve saha eğitimleri sonunda öğrenciler kendi arazilerini ilaçlayabilir kapasitede oluyor.

“10 dakikada 40 dönüm alanı ilaçlayabiliyor”

ZİHA'nın pilotluk eğitimini veren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Tamer Savaş, süreç hakkında konuştu. Çiftçilerden ve ziraat mühendislerinden gelen yoğun talepten memnun olduğunu belirten Savaş, “ZİHA olarak isimlendirdiğimiz Zirai İnsansız Hava Araçları'na önem gösteriyoruz ve bunların eğitimlerini hem çiftçilere hem ziraat mühendislerine hem de bu işi yapmak isteyen vatandaşlarımıza veriyoruz, doğru bir biçimde kullanmaları için yardımcı oluyoruz. Teorik, simülasyon ve pratik eğitimlerden oluşuyor süreç. Her çiftçimiz her İHA pilot adayının dronları sahada kullanmalarını sağlayarak eğitimi sağlıyoruz. Traktör, yakıt ve ilaç maliyetleri çok yüksek. Su tasarrufu konusunda yüzde 90'lık bir avantaj elde edebiliyoruz, ilaç konusunda da yine az ilaçla da geniş alanları ilaçlayabiliyoruz. Çiftçilerimiz verimlerini bu yollarla arttırmış oluyorlar. Arkamda gördüğünüz ZİHA'nın ağırlığı 24,9 kilogram. Adayların bu ZİHA'yı kullanmak için 32 saatlik bir İHA 1 Ticari Pilot Sertifikası alması gerekiyor. 10 dakikada 10 dönüm alanı ilaçlayabiliyor. Bunun üst versiyonları 10 dakikada 30 ve yine başka bir üst versiyonu aynı sürede 40 dönüm alanı ilaçlayabiliyor” dedi.

“Özellikle büyük alanlar için avantaj”

Eğitimlere katılan Ziraat Yüksek Mühendisi Selma Gürel, aracın sağladığı avantajlar hakkında konuştu. ZİHA'ların ülke genelinde belirli büyük işletmeler dışında yaygın olmadığının altını çizen Gürel şöyle konuştu;

“Özellikle büyük alanlar için avantaj. Mısır, ayçiçeği ve buğday gibi hububat ürünlerinde daha avantajlı. Şu an da ülkemizde çok yaygın değil, büyük firmalar ve büyük çapta tarım yapan daha karlı gibi gözüküyor. Ancak önümüzde dönemde, tarımdaki gelişmelerle birlikte ülkemizde de uygulanması gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu işin ziraat mühendisleri tarafından yapılması gerektiğine inanıyoruz.”

“Dron ile ilaçlama yapmak bizim için çok karlı olacak”

Odunpazarı İlçesi Sevinç Mahallesi'nde çiftçilik yapan ve ayanı zamanda Ziraat Mühendisi olan Gürbüz Ek ise pilotluk eğitimi sonrasında tarımsal faaliyetlerinde ZİHA'yı kullanmaya dikkat edeceğine değinerek, “4 günlük bir eğitim aldık, öncelikle teorik daha sonra uygulamalı. Bunun kullanımını öğrendik, kendi arazimizi ilaçlamada kullanmayı düşünüyoruz. Özellikle bitiklerin ileriki dönemlerde örneğin, tane mısır gibi bitkilerde traktörle içine girilmiyor. Dron ile ilaçlama yapmak bizim için çok karlı olacak. İleride hemen hemen her çiftçinin kullanabileceği bir araç” şeklinde konuştu.