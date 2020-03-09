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Çiftçinin hububat umudu bahara kaldı

Eskişehir’de ürünlerinin yetişmesi için geçtiğimiz aylarda yeterli miktarda yağış alamayan hububat üreticileri bahar aylarında yağmur yağmasını ümit ediyor.

Eskişehir'de ürünlerinin yetişmesi için geçtiğimiz aylarda yeterli miktarda yağış alamayan hububat üreticileri bahar aylarında yağmur yağmasını ümit ediyor.


Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Eskişehir'de hububat üreticileri yağışların az olması nedeniyle buğday ve arpalarda verim düşüklüğünden endişe ediliyor. Buğday ve arpa gibi ürünlerin verim düzeyini etkileyen en önemli unsurlardan bir tanesi yağmur olarak biliniyor.


"Yağışa ihtiyacımız var"


Konuyla ilgili bilgi veren Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, umutlarını bahar aylarındaki yağışlara bağladıklarını söyledi. Buluşan, "Bu yıl hububat ekimlerini erken yapan çiftlerimiz, kasım-aralık aylarında yeterli yağış alamadılar. Bazı bölgelerde geç ekim yapan çiftçilerimizin ürünleri ise yağmura denk geldiği için güzel. Şubat ayı yağışlarımızda üstten doyurucu yağışlar oldu ama yer altı sularımız yeterli değil. Kar yağışlarımız yeterli gelmedi. Havaların ısınmasıyla çiftçilerimiz yaprak gübresi atıyorlar. Mahsuller büyüdükçe ve havaların ısınmasıyla daha da fazla yağışa ihtiyacımız var. İnşallah mart-nisan aylarında bol ve bereketli yağış bekliyoruz” diye konuştu.

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