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Çiftçiye 11 milyon lira destek paketi

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından, Eskişehir’de Mayıs-Haziran aylarında yaşanan olumsuz hava şartlarından dolayı ürünleri etkilenen çiftçilere yönelik 11 Milyon liralık destek paketi onaylandı.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından, Eskişehir'de Mayıs-Haziran aylarında yaşanan olumsuz hava şartlarından dolayı ürünleri etkilenen çiftçilere yönelik 11 Milyon liralık destek paketi onaylandı.


2020 yılının Mayıs- Haziran aylarında etkili olan dolu ve don olaylarından dolayı pancar, buğday ve arpa gibi birçok ürün zarar görmüştü. Çiftçilerin mağdur olmaması için yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından 11 Milyon liralık destek paketi onaylandı. Eskişehirli çiftçiler adına konuyla ilgilenen yetkililere teşekkür eden Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, "Mayıs ve Haziran aylarında olan don ve dolu afetlerinden sonra odalarımız ve tarım ilçe müdürlüklerimiz tarafından hasar başvuru dilekçeleri alındı. Eskişehir valimizin girişimleriyle zarar gören çiftçilerimize Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından 11 milyon lira destek paketi onaylanmıştır. Cumhurbaşkanımıza, valimize ve ilgilenen milletvekillerimize çiftçilerimiz adına teşekkür ederim" diye konuştu.

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