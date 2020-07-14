Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık'tan 15 Temmuz mesajı

Başkan Bıyık, mesajında, "15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'ye bağlı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde yuvalanmış ihanet şebekesi tarafından milletimiz ve devletimizin şanlı ordumuza verdiği imkânlar kullanılarak, askeri darbe girişiminde bulunulmuştur. Bu hain kalkışmanın neticesinde 250 vatan evladımız şehit olmuş 2 bin 196 vatandaşımız yaralanmış ayrıca ülkemiz maddi ve manevi olarak da büyük bir zarara uğratılmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, önderliğinde, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin dik duruşu ve desteği, vatansever askerlerimiz, emniyet teşkilatımız ve kahraman vatandaşlarımızla kalkışma durdurulmuştur. Tüm dünyanın gözü önünde, Türk milleti demokrasiye ve halkın iradesine sahip çıkmış ve ihanet hareketini birlik bütünlük içinde bertaraf ederek, Türk milletinin bölünmez bütünlüğünü ve vatanseverliğini tüm dünyaya ispat etmiştir. O günden sonra 15 Temmuz ‘Demokrasi ve Milli Birlik Günü' olarak ilan edilmiştir. 15 Temmuzda, milletimiz tıpkı Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi tarih yazmıştır. Vatandaşlarımız sokaklara dökülmüş, korkusuzca tankların önünde durmuş, şanlı bayrağımızla kurşunların önüne siper olmuşlardır. Türk milleti, milli iradeyi hiçe sayanlara hesaba katmadıkları unuttukları bir şeyi hatırlatmıştır. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' Türk milleti hiç bir zaman dış mihrakların oyununa gelmemiş, boyun eğmemiş, bağımsızlığından ödün vermemiştir. Bundan sonra da vermeyecektir.

Rabbim ülkemizi vatan hainlerinden korusun, muhafaza etsin. 15 Temmuz gecesi canlarını hiçe sayarak ortaya koyan, basta kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'i, hemşerimiz şehidimiz Fatih Dalgıç'ı ve tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, gazilerimizin sağlıklı, huzurlu bir ömür geçirmelerini diliyorum” diye belirtti.