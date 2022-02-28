Çifteler Belediyesi Spor Kulüp sporcuları il şampiyonu

Çifteler Belediyesi Spor Kulübü güreş branşında Eskişehir Kulüpler Arası İl Şampiyonası'nda sporcular Mehmet Talha Sarı 92 kiloda, Yusuf Tuğal 97 kiloda serbest ve grekoromen stilde il şampiyonu oldu. Sporcular. Tokat'ta düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasında Eskişehir'i temsil edecek.

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, “Tokat'ta düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'nda il ve ilçemizi temsil edecek olan sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” ifadelerini kullanarak sporcuları tebrik etti.