Çifteler Belediyesi'nin karla mücadelesi devam ediyor

Gece saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından, Eskişehir Çifteler sokakları beyaza büründü. Çifteler Belediyesi ekipleri, kent merkezi ve kırsal mahallelerdeki ara cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için yoğun mesai harcıyor. Vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için titizlikle çalışan ekipler, çalışmaları kesintisiz sürdürüyor.