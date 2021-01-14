Çifteler heyetinden EOSB'a ziyaret

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, Çiftelerliler Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Coşkun Hadak ve dernek yönetim kurulu üyeleriyle Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ni (EOSB) ziyaret ederek Başkan Nadir Küpeli, denetim ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştüler.

Gerçekleşen ziyarette konuşan Çiftelerliler Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Coşkun Hadak, derneğin çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Derneğimiz siyaset üstü duruşuyla tüm kurum ve kuruluşlarla müspet ilişkilere önem vermekte insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla hareket eden bir sivil toplum kuruluşudur” dedi. Başkan Hadak, Eskişehir'de 35 bin civarında Çiftelerlinin yaşadığını, tüm hemşerilerine hizmet verecek bir dernek binası yapmayı düşündüklerini ve bu konuda destek beklediklerini dile getirdi.

“Sakaryabaşı bizim için çok değerli”

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık ise, belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Başkan Bıyık, belediyenin imkanları dahilinde Çifteler'i yaşanabilir bir ilçe yapmak için çalıştıklarını vurguladı. Başkan Bıyık, ziyarette ilçenin ekonomik yapısına ilişkin konularda da değerlendirmelerde bulundu. İlçe sınırları içerisinde yer alan Sakaryabaşı'nda yapılan düzenleme çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Bıyık, Sakaryabaşı'nın tanıtımına büyük önem verdiklerini ve turizmden daha fazla pay almak istediklerini aktardı.

“Şehrin kalkınması, sanayinin büyümesi için yoğun gayret gösteriyoruz”

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, yürütülen çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Başkan Küpeli, “Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ise 51 yıllık geçmişi, bugün ortaya çıkardığı büyük ekonomik potansiyel ile Eskişehir ve Türkiye ekonomisine her geçen yıl daha fazla güç katmaya devam etmektedir. Organize Sanayi Bölgemizde toplam 650 firma bulunuyor. Bunlardan 550 tanesi üretimde halinde, Toplam çalışan sayımız 45 bin kişi. Çalışan sayımızın üç sene içinde 50 bin kişiye, 2030 yılına kadar ise 75 bin kişiye ulaşmasını hedefliyoruz” ifadelerinde bulundu. Küpeli, OSB yönetimi olarak şehrin kalkınması, sanayinin büyümesi için yoğun gayret gösterdiklerini aktararak, yatırım noktasında 2020 yılında yakaladıkları başarıyı 2021 yılında da sürdürmek istediklerini ifade etti. Küpeli, Çifteler'e yapılacak yatırımlar noktasında Eskişehir OSB'nin tecrübelerini aktarmaya ve iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

“Büyük mutluluk duydum”

Kendisinin de Çiftelerli olduğunu belirten Başkan Küpeli, ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, Çiftelerliler Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Coşkun Hadak ve dernek yönetim kurulu üyelerine şükranlarını sundu. Ziyaretin sonunda Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık ve Çiftelerliler Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Coşkun Hadak; Başkan Küpeli'ye günün anısına hediye takdim ederek, hatıra fotoğrafı çekildi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'ne gerçekleşen ziyarette Çiftelerliler Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Genel Sekreteri Cemalettin Şeker, Üyeler Orhan Arslanoğlu, Necat Yatır, Murat Duran, Mustafa Duran, Ahmet Sivri, Cemil Kürkçü; Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Ayva, Denetim Kurulu Üyeleri Hikmet Çetin, Samet Özkaya ve Bölge Müdürü Erhan Tatar da yer aldı.