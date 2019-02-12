Çifteler ve Sivrihisar'daki hastanelerde inceleme gezisi

Dr. Uğur Bilge, Çifteler ve Sivrihisar Devlet Hastanelerine ayrı ayrı yaptığı ziyarette inceleme ve değerlendirmelerde bulundu.

İlçelerdeki Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarını da ziyaret eden Müdür Bilge Çifteler'de Başhekim Uzm. Dr. Yahya Kemal Balibaşa, Sivrihisar'da ise Başhekim Uzm. Dr. Yavuz Selim Pehlivan'dan hastane hakkında bilgiler aldı. Hastanede tüm odaları, ameliyathaneleri, poliklinikleri tek tek inceleyen Dr. Bilge, hastane acil servislerini ve yatan hasta katlarını da gezerek hastalara ilçedeki sağlık kuruluşlarından almış oldukları sağlık hizmetleri hakkında memnuniyetlerini sorarak geçmiş olsun dileklerini iletip şifa diledi.

“Evde sağlık hizmetlerine yerinde çözüm”

Doç. Dr. Uğur Bilge, Çifteler ve Sivrihisar'da hastane ziyareti akabinde Evde Sağlık Hizmetleri ekibiyle birlikte ilçedeki bazı hastaların evlerine ziyarette bulunarak, yapılan çalışmaları yerinde gördü. Hasta ve hasta yakınlarıyla yakından ilgilenen Dr. Bilge, ilçede verilen sağlık hizmetleri hakkında memnuniyetlerini sorarak istek ve önerilerini de dinledi. Doç. Dr. Uğur Bilge, Sivrihisar da evde sağlık hizmetlerinden yararlanan bir hastaya yaptığı ev ziyaretinde hastayı muayene ederek, hastanın hasta nakil ambulansı ve sağlık ekibi kontrolünde Eskişehir Şehir Hastanesine transfer edilmesi sağladı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, ilçe sağlık kuruluşlarına ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada; “Daha önce yapmış olduğumuz ziyaretlerimizde hizmet binalarımızda tespit etmiş olduğumuz fiziki olumsuzlukların giderilip giderilmediğine baktık. Aynı zamanda hem il merkezimizdeki yöneticilerimiz hem de ilçelerimizdeki yöneticilerimizle hastaları evlerinde ziyaret ederek hem şifa dileklerimizi iletmekte hem de sorun ve önerilerini almaktayız. Bu ziyaretler hizmet kalitemizi arttırırken vatandaşa ulaşan bir yönetim tarzı uyguluyor ve devletin sıcak, şefkatli yüzünü gösteriyoruz” dedi.