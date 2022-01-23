Çifteler'de çekilen filme Başkan Bıyık'tan ziyaret

Film setinde oyuncularla bir araya gelen Kadir Bıyık, çekim ve set hakkında bilgi aldı. Filmin çekildiği sahneleri izleyen Kadir Bıyık, ilçede böyle bir projenin gerçekleşmesinden mutlu olduğunu belirterek, film oyuncularını tebrik etti.

Filmin Bosnalı yönetmeni Gökhan Gökçay, 2019 yılında çektiği “Zambak” filmiyle Bağdat Uluslararası Film Festivalinde yılın en iyi kısa filmi ödülünü almıştı. Gökçay, filmin gösterimi öncesi uluslararası film festivallerinde gösterimini planlıyor. Filmin başrollerini Babil dizisinde Tahsin Hoca karakteri ile ekranlarda yer alan Erol Yavan, Azerbaycan'daki Türk oyunculuk okulunun eğitmeni Sinem Dalkıran ve oyuncu Pınar Kartal paylaşıyor.

Film, karmaşık bir aile yapısı içerisinde bulunan bir ailenin kızı olan ve doktorların çare bulamadığı bir hastalığa sahip olan küçük Melisa'yı ve hastalıktan kurtulması için mücadele eden annesinin hikayesini konu ediniyor.