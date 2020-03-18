İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çifteler'de dezenfekte çalışmaları sürüyor

Eskişehir Çifteler Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.


Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Çifteler Belediyesi, Başkan Kadir Bıyık'ın talimatıyla dezenfekte çalışmalarına sürdürüyor. Belediye ekipleri; tüm kamu kurum ve kuruluşlarını, camiler, sokaklar, kahvehaneler, parklar, bahçeler, marketler, bankalar, okullar, toplu taşıma araçlar gibi yoğun kamusal alanları dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Alınan bu önlemlerin yanı sıra ilçede yapılması planlanan bütün programlar da bir süreliğine askıya alındı. Çifteler Belediyesi virüsle ilgili son gelişmeleri göz önünde bulundurarak tedbirlerini en üst düzeye çıkardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.