Çifteler'de dezenfekte çalışmaları sürüyor

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Çifteler Belediyesi, Başkan Kadir Bıyık'ın talimatıyla dezenfekte çalışmalarına sürdürüyor. Belediye ekipleri; tüm kamu kurum ve kuruluşlarını, camiler, sokaklar, kahvehaneler, parklar, bahçeler, marketler, bankalar, okullar, toplu taşıma araçlar gibi yoğun kamusal alanları dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Alınan bu önlemlerin yanı sıra ilçede yapılması planlanan bütün programlar da bir süreliğine askıya alındı. Çifteler Belediyesi virüsle ilgili son gelişmeleri göz önünde bulundurarak tedbirlerini en üst düzeye çıkardı.