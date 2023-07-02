Çifteler'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sakarıbaşı kavşağı yakınlarında sürücülerinin kimliği belirlenemeyen 2 otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza esnasında yoldan geçen hafif ticari bir araç, sürücüsünün yaptığı ani manevra sonucu refüje çıktı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.