Çifteler'de iklim değişikliği ve suyun etkin kullanımı konuşuldu

Çifteler'de düzenlenen “Çifteler'de İklim Değişikliği ve Suyun Etkin Kullanımı” konulu toplantıda,

çiftçilere tarımsal kuraklığa karşı alınabilecek önlemler, suyun etkin kullanımı ile kuraklığa dayanıklı ve yöreye uygun hububat çeşitleri anlatıldı.

Son yıllarda artarak etkisini gösteren iklim değişikliği nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığında “Tarımsal Kuraklıkla Mücadele ve Sulamanın Etkinleştirilmesi” ile ilgili eğitim ve yayım faaliyetleri daha da önem kazandı. Bu kapsamda Çifteler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün öncülüğünde Çifteler Belediyesi Türk Dünyası Kültür Evinde çiftçi eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

“Kuraklığa dayanıklı ürünlerin yetiştirilmesi önem kazandı”

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, “Değişen üretim ve tüketim tercihleri nedeniyle mısır ve yonca gibi daha çok sulama isteyen yem bitkilerinin üretiminde suyun doğru kullanımı daha da ön plana çıkmıştır. Suyun kullanımının artışı ile birlikte yaşanan kuraklığa dayanıklı ürünlerin yetiştirilmesi de önem kazanmıştır. Geçit kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden arkadaşlarımız kuraklığa dayanıklı hububat çeşitleri hakkında bilgilendirme yapacaklar. Bu bilgiler ışığında 2022 üretim sezonunun çiftçilerimiz için daha verimli geçmesini temenni ediyorum” dedi.

Çiftçilerin sulama suyu konusunda yaşadıkları sorunların dinlendiği toplantıda, İlçe Müdürü Asuman Cansu, Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğü uzmanları Demet Uygan, Yavuz Fatih Fidantemiz ve Dr. Savaş Belen sunum yaptılar. Toplantıda tarımsal kuraklığa karşı alınabilecek önlemler, suyun etkin kullanımı ile kuraklığa dayanıklı ve yöreye uygun hububat çeşitleri hakkında bilgi verildi. Tarımsal üretimde toprağın ve suyun korunmasında etkili olduğu bilinen anıza ekim yöntemlerinin de paylaşılmasıyla eğitim toplantısı sona erdi.