Çifteler'de mera ıslah çalışmaları

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde bazı mahallelerin mera alanlarının taban suyu seviyesini yükselterek tekrar yeşermesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapılıyor.

Eskişehir DSİ 3. Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sakaryabaşı Sulama Birliği tarafından ortak yürütülen projede Körhasan, Eminekin, Gerenli ve Abbashalimpaşa mahallelerine ait mera alanlarının taban suyu seviyesini yükselterek tekrar yeşermesini sağlamak amacıyla muhtelif yerlere 10 adet 9 metre derinliğinde taban suyu ölçüm kuyusu açıldı. Sensörler yardımıyla otomasyon sistemi kurularak kuyuların anlık taban suyu hareketleri izlenmeye başlandı.

Görev sahasında 19 bin 960 dekar mera alanı içerisinde kuraklık nedeniyle kurumaya başlayan yaklaşık 13 bin dekarlık kısmın iyileştirilmesi hedefleniyor. Projede 1 adet dozer, 1 adet ekskavatör ile mera alanındaki mevcut drenaj kanallarında yapılan çalışma ile kış dönemi kullanılmayan sularla beslenerek oluşturulan 8 adet bent yapısıyla taban su seviyesini bitki kök derinliğine kadar yükseltmek suretiyle meraların tekrar yeşermesi sağlanacak.

İlgililer, Eminekin ve Körhasan mahalleleri mera alanı çalışmaların Kasım ayı itibariyle tamamlandığını, Gerenli ve Abbashalimpaşa mahalleleri mera alanlarının ise Ocak 2023 ayı içerisinde tamamlanmasın planlandığını belirttiler.