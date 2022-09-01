Çifteler'de “Yaz Spor Kursları Kapanış ve Sertifika Programı” düzenlendi

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde düzenlenen “2022 Yaz Spor Kursları Kapanış ve Sertifika Programı”, çok sayıda öğrenci ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Çifteler Belediyesi Yüzme Havuzu'nda düzenlenen programa; öğrenciler, veliler ve kurs öğretmenleri katıldı. Yaz tatili boyunca birçok spor dalında kurslar alan öğrenciler, tatillerini kişisel gelişimleri için faydalı olacak birçok faaliyete katılarak tamamladı. Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, kursların hazırlanmasında ve programların yürütülmesinde emeği geçen Çifteler Halk Eğitim Müdürü Yaşar Koçay'a, öğretmenlere ve görevlilere teşekkür etti. Yaz kurslarına katılarak sertifika alan öğrencileri tebrik eden Başkan Bıyık, yeni başlayacak olan eğitim öğretim yılında da başarılar diledi.

Program, öğrencilere sertifika dağıtılmasıyla son buldu.