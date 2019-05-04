Çiftlerin korkulu rüyası kısırlıkta erken tedavi önemli

Halk dilinde 'Kısırlık' olarak bilinen infertilite, son yıllarda çiftlerin korkulu rüyası haline geldi. Her geçen gün çiftleri daha da etkileyen bu hastalıkla ilgili Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mehmet Zafer Tiftik önem arz eden açıklamalarda bulundu. Op. Dr. Tiftik, "Özellikle kadınlarda 35 yaş, erkeklerde de 50 yaş önemlidir. Yani 35 yaşından sonra kadınların gebe kalma ihtimali azalıyor" dedi.

Uzmanlar tarafından çağın en sık rastlanan sağlık sorunları arasında görülen infertilite (kısırlık), hakkında bilgi veren Özel GürLife Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mehmet Zafer Tiftik, kalıcı sağlık sorunları dışında sigara ve alkol gibi etmenlerin kısırlık sürecini hızlandırdığını söyledi.

Op. Dr. Tiftik, "Kısırlık, evli çiftlerin istedikleri halde çocuk sahibi olamamasıdır. Yaklaşık 1 yıl evli kalmaları, düzenli cinsel hayatları olmasına rağmen bir yıl içerisinde çocuk sahibi olmazlarsa biz bunlara kısırlık tanısını koyuyoruz ve tedaviye yönlendiriyoruz. Bunun bir çeşidi daha var ona da sterilite diyoruz. Sterilite'de ise kadın veya erkeğin çok ciddi bir sağlık problemi dolayısıyla çocuk sahibi kesinlikle olamaması durumudur. Ben bir kadın doğum uzmanı olarak bunu özellikle vurgulamak istiyorum; genellikle bize kadın hastalar geliyor. Çoğunlukla da şunu söylüyorum, ‘Efendim eşiniz nerede?', "Hocam benim eşimde bir sorun yok" diyorlar. Halbuki eşlerde de problem olabilir. Özellikle son yıllarda erkek infertilitesi çok hızlı bir şekilde artış gösteriyor. Mutlaka ve mutlaka ben eşlere birlikte gelmelerini ve beraber tedavi olmalarını öneriyorum" ifadelerini kullandı.

"35 yaşından sonra kadınların gebe kalma ihtimali azalıyor"

Op. Dr. Tiftik, çiftlerin kısırlık tedavilerine erken yaşta başlamalarının önemli olduğunu hatırlatarak, "Bizim önerimiz erken yaşlarda gebe kalınması, erken yaşlarda bu tedavilere başlanması. Özellikle kadınlarda 35 yaş, erkeklerde de 50 yaş önemlidir. Yani 35 yaşından sonra kadınların gebe kalma ihtimali azalıyor. Olmaz demiyorum ama azalıyor. Erkeklerde de sperm kalitesi bozuluyor ve belli yaştan sonra gerçekten sorun yaşayabiliyoruz" şeklinde konuştu.

"Yumurtalıkların yumurtlama kapasiteleri olmayabiliyor"

Ayrıca Op. Dr. Tiftik, son dönemde eğitim seviyesindeki yükselmeyle birlikte kadınların kariyer hedefleri doğrultusunda çocuk sahibi olmayı ihmal ettiklerini söyleyerek, "Son yıllarda karşımıza çıkan sıkça bir durum. Kadınların haliyle eğitim seviyeleri yükseliyor ve belirli kariyer hedefleri meydana geliyor ama bu arada çocuk sahibi olmayı da ihmal etmesinler. Çünkü yumurtalık rezervleri tükenebiliyor. Yumurtalıkların yumurtlama kapasiteleri olmayabiliyor. Onun için ben şunu öneriyorum, eğer ileri yaşta gebelik istiyorlarsa yumurtalıklarını aldırıp dondursunlar çünkü ilerde bunları kullanabiliriz" diye belirtti.

"Sigara içen kadınların over rezervlerinde azalma olduğu, erkeklerde de sperm üzerinde toksik etkisi olduğu görülmektedir"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mehmet Zafer Tiftik, son olarak sigara ve alkol tüketiminin kısırlık üzerindeki etkisinden bahsederek, "Özellikle sigaranın çok ciddi toksik etkisi var. Sigara konusunda çok ciddi çalışmalar var. Sigara içen kadınların çocuk sahibi olma kapasitesinde ve over rezervlerinde azalma olduğu, erkeklerde de sperm üzerinde toksik etkisi olduğu görülmektedir. Yine alkolün de aynı miktarda etkisi var. Özellikle çok yüksek dozda alkol alan erkeklerde, sperm üzerinde toksik etkisi olduğu yönünde çalışmalar var. Benim önerim çocuk sahibi olmak istiyorsanız sigarayı bırakın" dedi.