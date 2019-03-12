Çiğ süt onaylı işletmelerde üretilmeli

Emine Sever, çiğ sütün hastalıktan ari ve onaylı işletmelerde üretilmesi gerektiği, Eskişehir'de hastalıktan ari 5 İşletme olduğunu ve onaylı çiftlik sertifikasına sahip işletme bulunmadığını belirterek “Hayvancılık işletmelerinin ari ve onaylı işletme statüsüne geçmeleri kazançlarını arttıracaktır” diye anlattı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Dr. Sever, 2017 yılında yürürlüğe giren “Çiğ Sütün Arzına Dair Tebliğ” hükümlerine göre toplu tüketim yerlerinde satışa sunulan çiğ sütlerin hastalıktan ari işletmelerden temin edilmesi zorunluluğu getirildiğini belirtti. Eskişehir'de hastalıktan ari 5 İşletme olduğunu ve onaylı çiftlik sertifikasına sahip işletme bulunmadığını ifade eden Dr. Emine Sever, Eskişehir'de, hastalıktan ari olmayan işletmelerde üretilen çiğ sütün litresi ortalama 1,80 TL'ye, hastalıktan ari ve onaylı işletmelerde üretilen çiğ sütlerin ise 3,50 TL'ye satıldığını ifade etti ve ayrıca hastalıktan ari işletmelerde üretilen çiğ sütlerin herhangi bir ısıl işleme gerek kalmadan, soğuk zincir uygulanarak hijyenik bir şekilde tüketicilere ve toplu tüketim yerlerinde satışa sunulabileceğini belirtti.

Çiğ sütte soğuk zincirin önemi

Piyasada ısıl işlem görüp, pastörize olarak satılan sütlerin de çiğ süt gibi algılandığını, ısıl işlem görmüş sütlerin steril olarak belirli hastalık etmenlerini taşımadığını, ancak çiğ süt kadar da dokunulmamış ve doğal olmadığını belirten İl Müdürü Sever, sokak sütlerinin ise doğal olmalarına rağmen soğuk zincir altında tüketiciye ulaştırılamadıkları ve açıkta satıldıkları için sağlıksız ve hastalık etmenleri konusunda güvenilir olmadığını ifade etti.

Hayvan başına 450 lira destek

İl Müdürü Sever, ülkemizden Avrupa Birliğine süt ve süt ürünleri ihracatı yapılabilmesi için de, süt işleme tesislerinin, süt sağladığı çiftliklerin öncelikle "Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası"na, sonrasında ise 2012/18 sayılı "AB'ye Süt Ürünleri İhracatı" Genelgesi kapsamında "Onaylı Çiftlik Sertifikasına" sahip olmaları gerektiğini ifade etti. Hayvancılık işletmelerinin ari ve onaylı işletme statüsüne geçtiklerinde işletmedeki hayvan başına 450 TL destek alacaklarını ifade eden Sever, üreticilerimizin ürettikleri çiğ sütü yaklaşık iki kat daha yüksek fiyata satabileceklerini ve damızlık hayvan satışlarından elde edecekleri kazançlarının da artacağını belirtti.

Sokak sütçülüğünün önüne geçilmeli

Eskişehir'deki hayvancılık işletmelerimizin ari ve onaylı işletme statüsüne geçmeleri için İl Müdürlüğünce yetiştiricilere bilgilendirme ve Hayvan Yetiştirici Birlikleriyle birlikte ortak akıl çerçevesinde gerekli çalışmaların yapılacağını belirten Sever, ilimizde hastalıktan ari ve onaylı işletme sayısının artırılmasıyla hem sağlıksız olarak açıkta satılan sokak sütçülüğünün önüne geçileceğini ve hem de tüketicilerimizin sağlıklı ve hijyenik olarak çiğ süt tüketebileceklerini ifade etti.