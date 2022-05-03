İhlas Haber Ajansı

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Çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi

Eskişehir’de elektrik panosundan çıktığı tahmin edilen bir yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Eskişehir'de elektrik panosundan çıktığı tahmin edilen bir yangında ev kullanılmaz hale geldi.


Olay, İnönü'ye bağlı Oklubalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yahya Fidan'a ait iki katlı betonarme ve ahşap konutun üst katındaki dairede yangın çıktı. Yangında daire ve tüm eşyalar kullanılamaz hale gelirken 80 bin liralık maddi zarar oluştu. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangının kat kaloriferindeki elektrik panosundan çıktığı tahmin ediliyor.

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