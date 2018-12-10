Çilek, kilosu 16 liradan tezgahlarda

Özellikle waffle yapımında her mevsim kullanılan çilek, kış aylarında genellikle toptan olarak pastanelere satılıyor. Bunun yanı sıra hamile olan kadınların da sık sık tükettiği bu meyvenin kilosu aralık ayı itibariyle kilosu 16 liradan tezgahlarda satılıyor.

Çileğin kilo fiyatının kış aylarında 20 liraya kadar çıktığını, yaz aylarında ise 5 liraya kadar düştüğünü belirten pazarcı Emin Özkaya, “Çilek, halkımızın en çok tükettiği meyvelerinden biri. Aralık ayı itibari ile kilosunu 16 liradan tezgahlara koyduk. Kış mevsiminde bu fiyatta olması doğal. Yaz aylarında 5 liraya kadar düşüyor. Çileğin aralık ayında da alıcısı var. Özellikle waffle yapımında çok önemli bir meyve. Genellikle pastanelere toptan satılıyor. Aşeren hanımlar da bol bol alıyorlar. Şuandaki tadı da gayet iyi. Herkese tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.