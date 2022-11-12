Çimento yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Eskişehir’de seyir halindeyken kontrolden çıkan çimento yüklü tır, yol kenarına devrildi.
Eskişehir'de seyir halindeyken kontrolden çıkan çimento yüklü tır, yol kenarına devrildi. Kazada tır sürücü yaralandı.
Kaza Eskişehir'de dün öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinile bilgiye göre M.D isimli şahıs, çimento yüklü 42 Y 7376 plakalı tır İnönü istikametine seyir halinde iken aracın direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Aracın devrilmesi sonucu meydana gelen tek taraflı kazada sürücü yaralandı. Sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye sevk edildi.