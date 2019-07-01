Çin Açık Üniversitesinden Anadolu Üniversitesine ziyaret

Bu kapsamda Çin Açık Üniversitesinden bir heyet Anadolu Üniversitesini ziyaret etti. Çin Açık Üniversitesinden yetkililer, Anadolu Üniversitesine gerçekleştirdikleri ziyarette hem Açıköğretim Sistemi hakkında bilgi aldılar hem de uzaktan eğitim alanına yönelik olarak hizmet veren birimlerde incelemelerde bulundular. Çin Açık Üniversitesi Rektör Yardımcısı Yang Xiaotang, Finans Direktörü, Zhang Xuhong, Müdür Yardımcıları Sun Hongfei ve Li Shuguang, Proje Ofisi Başkanı Dai Jing, ziyaret kapsamında başta Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Başar ile olmak üzere Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Savaş Koparal ve Prof. Dr. Güler Günsoy ile görüşmelerde bulundu.

Ankara Anıttepe Açıköğretim Bürosunu ziyaret eden Çin Açık Üniversitesi yetkililerinin sonraki durakları Açıköğretim Fakültesi oldu. Program kapsamında ise “Açıköğretim Sistemi Tanıtım ve İşbirliği Toplantısı” gerçekleştirildi. Toplantıda Açıköğretim Sistemi ile ilgili Çinli yetkililere bilgiler verildi.

Heyet, ziyaretlerine Anadolu Üniversitesi İstanbul Tanıtım Ofisi ile devam etti.