Cinayet sanığına 12 yıl hapis

Eskişehir'de iddiaya göre eşiyle ilişkisi olduğunu öğrendiği Hekim Bingöl'ü (49) çevreyolu kenarında bıçakla öldürüp, moloz yığınlarıyla cesedin üstünü kapatan Ali Ş. ‘haksız tahrik ve iyi hal' indirimleriyle 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Ali Ş., mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmaya maktul Hekim Bingöl'ün eşi, oğlu ve yakınları ile taraf avukatları katıldı. Önceki celsede verilen esas hakkındaki mütalaaya karşı tarafların beyanları dinlendi. Mütalaada, ‘kasten öldürme' suçundan yargılanan sanık hakkında haksız tahrik indirimi talep edilmişti.

“Eşimi öldürmeyip bana söyleseydi ben cezasını boşanarak verirdim”

Mütalaaya karşı beyanda bulunan maktulün eşi N. Bingöl, “Kendisi eşimi öldürmeyip bana durumu söyleseydi ben cezasını boşanarak verirdim. Kendisi mahkemede babasız büyüdüğünü söyledi. Benim oğlum da babasız kaldı. Birinin başka birini öldürmesi hiçbir şeyi çözmez” ifadelerini kullandı.

“Keşke Hekim'in yanına gitmeseydim”

Mütalaaya karşı beyanda bulunmasının ardından son sözleri sorulan sanık Ali Ş., “Benim kendi yaşadıklarımı ne kendi çocuklarımın ne de başkasının çocuğunun yaşamasını istemem. Ben maktulü öldürme kastıyla hareket etmedim. Eğer o bana bıçakla saldırmasaydı bunlar olmayacaktı. Ben işimde gücümde olan birisiydim. Bunları hak etmedim. Tüm bu yaşananlar için pişmanım. Keşke Hekim'in yanına gitmeseydim” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ali Ş.'yi ‘kasten öldürme' suçundan haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulayarak 12 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Olayın geçmişi

Konya'nın Yunak ilçesinde kaymakamlıkta çalışan Hekim Bingöl, daha önceki görev yeri İstanbul Küçükçekmece Kaymakamlığı'nda birlikte çalıştığı Hatice Ş. ile ilişkisi olduğu iddiasıyla, Hatice Ş.'nin kocası Ali Ş. tarafından Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Aydınlar Mahallesi yakınlarında bıçakla öldürüldü. Cesedi yol kenarındaki moloz yığınlarının arasına saklayan Ali Ş., Yunak İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince İstanbul'da yakalanıp gözaltına alınarak ilçeye getirildi. Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden Ali Ş., kayıp olan Hekim Bingöl'ün cesedinin yerini cinayet bürosu ekiplerine gösterdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.