İhlas Haber Ajansı

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Cinayet şüphelisi 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı

Eskişehir’de kasten öldürme suçundan aranan 2 şüpheli jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Eskişehir'de kasten öldürme suçundan aranan 2 şüpheli jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ‘Kasten Öldürme' suçundan aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde aranması olan Ö.A ve İ.U isimli şüpheliler, yakalanarak gözaltına alınmıştır.


İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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