İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cinayet şüphelisi 5 şahıs tutuklandı

Eskişehir’de sokak ortasında bir otomobile ateş açarak 1 kişinin ölümüne sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de sokak ortasında bir otomobile ateş açarak 1 kişinin ölümüne sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgilere göre, Büyükdere Mahallesi Özel Sokak üzerinde bir araca ateş açılması sonucu Murat İlkay Özcan'a (26) başından, N.B. (32) ise cam kırıkları nedeniyle çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi'ne kaldırılan Murat İlkay Özcan 1 gün sonra hayatını kaybetmişti. Cinayet Büro Amirliğince yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınan Ahmet Mete D. (21), İsa A. (21), Ömer A. (19), Kürşat Ö. (19) ve Gökhan U. (24) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Büşra E. (20) isimli şahıs ise serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.