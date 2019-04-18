Cinayet zanlısı adliyede

Eskişehir'de 'küfür etme' meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişiyi bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısı adliyeye getirildi.

Edinilen bilgiye göre, 14 Nisan'da Hoşnudiye Mahallesi'nde iki grup arasına 'küfür etme' meselesi yüzünden tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu H.Y.A. (18), üzerinde taşıdığı bıçakla Nahit Katıoğlu'nu (27) yaralayıp olay yerinden kaçmıştı. Katıoğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada kurtarılamayarak hayatını kaybeden Katıoğlu'nun memleketi İzmit'te toprağa verildiği öğrenildi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise, şüpheli H.Y.A.'nın yakalanması için çalışma başlatmıştı. Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan H.A.Y., emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.