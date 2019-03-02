Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de, bir şahsı otomobili içinde kafasından silahla vurularak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde Uluönder Mahallesi Erzurum Kongresi Caddesi üzerinde A.K. (32) isimli şahıs, 26 FH 527 plakalı otomobilin şöfor koltuğunda oturan Zafer G.'ye (37) silahla ateş etti. Baş bölgesine bir el ateş eden şüpheli, daha sonra olay yerinden başka bir araçla kaçtı. Ardından olay yerine intikal eden polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak kaçan şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. A.K.'nin kaçış güzergahını çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu şüphelinin Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı bir köyde saklandığı tespit edildi. Daha sonra polis ve jandarma ekipleri A.K.'nin bulunduğu adrese giderek olayda kullandığı 1 adet 7,65 milimetre çaplı tabanca ile birlikte şahsı yakaladı.

Öte yandan cinayet şüphelisi emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.