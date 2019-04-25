Cinayet zanlısına 20 yıl 20 ay hapis cezası

Eskişehir'de, aralarında çıkan para meselesi yüzünden 2 kişiyi av tüfeği ile öldüren sanık hakkında 20 yıl 20 ay hapis cezası verildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Arif Şenses ile avukatı katıldı. Son savunmasını yapan sanık, pişman olduğunu ifade etti. Mahkeme heyeti tutuklu olrak yargılanan Arif Ş. hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan 2 kez ayrı ayrı 10 yıl 10 ay olmak üzere toplamda 20 yıl 20 ay hapis cezası verdi.

Olay

Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz yıl Şubata ayında yaşandı. Emek Mahallesi Pembe Sokak'ta yaşayan Arif Şenses (28), oturduğu ikamete gelerek kendisinden para isteyen Mustafa Döymaz (29) ve arkadaşı Erdal Özdemir (32)'i av tüfeği ile ateş ederek öldürmüştü. Olay sonrası polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde yakalanan şahıs tutuklanmıştı.