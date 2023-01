Cinayete kurban giden genç, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir'de 3 Ocak gecesi meydana gelen silahlı kavgada karnından vurularak ağır yaralanan İbrahim Can Temelli, hastanede hayatını kaybetti. 26 yaşındaki genç, ailesinin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

3 Ocak gece 02.00 saatlerinde Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, İbrahim Can Temelli (26) ile Sercan İ. (30) arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Şüpheli Sercan İ., üzerinde taşıdığı tabanca ile 26 yaşındaki İbrahim Can Temelli'yi vurarak arkadaşının kullandığı otomobile binerek olay yerinde kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ağır yaralı olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Can Temelli, yaşam savaşını kaybetti. Polis memuru baba Hasan Temelli ile Sonay Temelli'nin 2 çocuğundan biri olan İbrahim Can Temelli, Reşadiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Olay yerinden kaçan katil zanlısı Sercan İ., Polis Özel Harekât ekiplerinin de desteğiyle Huzur Mahallesi Ali Rıza Efendi Caddesi'ndeki saklandığı apartmana düzenlenen operasyon sonucu dün akşam saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Katil zanlısı Sercan İ.'ye yardım ve yataklık ettiği gerekçesi ile takibe alınan Olgun Y., Önder Ş. ve Yasin Y. isimli şüpheliler de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Olgun Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, katil zanlısı Sercan İ. ve kendisine yardım eden şüpheliler Önder Ş. ile Yasin Y.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu

Hastanedeki yaşam savaşını kaybederek hayata gözlerini yuman 26 yaşındaki İbrahim Can Temelli için düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. İbrahim Can'ın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli olan babası Hasan Temelli'nin iş arkadaşları da cenaze törenine yoğun katılım gösterdi.

Feryatlar yürekleri dağladı

Genç yaşta hayatını kaybeden oğlunun tabutu başına gelen anne Sonay Temelli, “Yavrum, oğlum duyuyor musun beni? Beni sen nasıl bırakıp gittin annem? Oğlum, bir kurşuna gittin. Seninle benim hayallerim vardı yavrum, hayallerimiz vardı. Oğlum, yakışıklım benim. Melek oğlum, ben seni topraklara nasıl vereceğim? Bir kurşun seni aldı götürdü oğlum, Allah cezalarını versin. Öyle insanları dışarı salıyorlar. Beni babana emanet etmişsin, öyle mi yavrum? Kurban olurum sana. Ben sensiz nasıl duracağım? Babana emanet etmişsin beni. 'Hakkını helal et.' demişsin babana. Damatlık giyecekti benim oğlum. Giyemeyecek artık. Muradına eremedi benim oğlum. Hayalleri vardı benim oğlumun. Sen bensiz bir yere gitmiyordun. Ben şimdi nasıl gideceğim? İbrahim Can gitme ne olur” diyerek feryat etti. Polis memuru baba Hasan Temelli ise “Bizi yaktılar. Yaktılar bizi yaktılar. Oğlumu toprağa veriyorum şimdi” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Gözyaşları içerisinde abisinin tabutu başına gelen İleyra Temelli ise “Abi, çok özleyeceğim seni. Abi, kalk ne olur, yalvarırım. Ne olur yahu, ne olur? Ben yanından gitmek istemiyorum abimin. Abim gitti, ben bir daha göremeyeceğim. Ben artık abimi göremeyecek miyim? Bu kadar mıydı? Bindirmeyin abimi ne olur. Ne olur bindirmeyin. Abim orada tek korkar. Abimi oraya koymayın ne olur! Ne olur koymayın oraya. Sen böyle mi gidecektin abim” diyerek isyan etti.

Arkadaşının çiğ köfte dükkânına yardıma gidiyormuş

Tepebaşı Belediyesi'ne ait kapalı yüzme havuzunda part-time olarak antrenörlük yapan İbrahim Can Temelli'nin, arkadaşına ait olan çiğ köfte dükkânına yardıma gittiği öğrenildi. Katil zanlısı Sercan İ.'nin dükkâna gelerek maske istediği ve ilk önce işyeri çalışanı bir kadınla tartıştığı iddia edildi. Tartışmaya dahil olan İbrahim Can Temelli'ye dükkanın yakınların ateş eden Sercan İ.'nin arkadaşının kullandığı araca binerek kaçtığı öğrenildi.