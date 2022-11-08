Cinayetle sonuçlanan 8 yıllık husumetin sanığı hakkında müebbet ve 3 yıla kadar hapis talebi

Eskişehir'de 8 yıl önce aracına yol vermeme nedeniyle aralarında husumet bulunan İsa Demirci'yi (32) tabancayla vurarak öldüren Mustafa S.'nin yargılandığı davada esas hakkında mütalaa veren savcı, sanığın müebbet ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci celsesinde tutuklu sanık Mustafa S. mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmaya tarafların yakınları ile avukatları katıldı. Taraflar arasındaki husumete ilişkin tanık ifadeleri ve maktulün eşi S. Demirci'nin beyanının dinlenmesinin ardından savcılık makama esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

"8 yıl önce yol verme meselesinden sanık tarafı eşime saldırmıştı”

Olay öncesindeki husumeti ve olay günü hakkında ifade veren maktulün eşi S. Demirci, “8 yıl önce yol verme meselesinden kaynaklı olarak sanık tarafı eşime saldırmıştı. Daha sonra büyükler araya girince sulh olundu. Eşimi rahatsız etmeye devam ettiler. Olay günü ise biz arabadayken sanık koşarak aracın yanına geldi ve ateş etti. Bizim arabamızda herhangi bir silah yoktu” dedi.

Müebbet ve 3 yıla kadar hapis talebi

Mütalaada, sanık Mustafa S. hakkında İsa Demirci'yi ‘kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. Ayrıca, olayda kullanılan tabancanın 6136 Sayılı Kanun'a aykırı olduğu gerekçesiyle sanığın 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi ve 30 günden 100 güne kadar adli para cezasına çarptırılması istendi.

“Amacım tamamen kendimi korumaktı”

Mütalaaya karşı beyanda bulunan sanık Mustafa S., “Ben maktulü öldürmek istemedim, sadece konuşmak istedim. Maktulde silah görünce ben de kendi silahıma davranıp ateş ettim. Amacım tamamen kendimi korumaktı. Pişmanım” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, taraf avukatlarının mütalaaya karşı beyan vermek üzere süre talebinde bulunması nedeniyle duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.