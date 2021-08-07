Çinli büyükelçi lületaşı işledi

Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 50'nci yılında düzenlenen Türkiye-Çin Kültür ve İş Geliştirme Forumu fuarında, Eskişehirli ustalar Çin Ankara büyükelçiye lületaşı işletti.

Ankara'da düzenlenen ve Çin Büyükelçisi Liu Shaobin'in de bulunduğu Türkiye-Çin Kültür ve İş Geliştirme Forumu fuarına, kentin önemli bir değeri olan lületaşını tanıtmak için Eskişehirli lületaşı ustaları da katıldı. Fuarda, Eskişehir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından lületaşı ustaları için 36 metrekarelik bir alan ayrıldı. Kendilerine ayrılan alanda başta pipo olmak üzere lületaşından yapılan ürünleri tanıtan Eskişehirli ustalar, Çinlilerden yoğun ilgi gördü. Çin Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin de lületaşına olan özel ilgisini, elleriyle ham lületaşını işleyerek gösterdi.

“Büyükelçinin lületaşına ilgisi bizi sevindirdi”

Çinlilere lületaşını tanıtmak için fuara katılan Eskişehirli lületaşı ustası Emre Mangaltepe, “Açılan fuarda Çinlilerin yoğun ilgisi bizi çok mutlu etti. Çin büyükelçisinin lületaşına olan ilgisi Eskişehirli ustalar olarak bizi sevindirdi. Genellikle insanların lületaşını Çin' hediye olarak götürmesi ve bu hediyenin çok kaliteli, pahalı bir hediye olduğunu öğrenmek bizi de ayrıca gururlandırdı” dedi.