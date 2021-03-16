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Cinsel içerikli paylaşım yapan şüpheli yakalandı

Eskişehir’de, sosyal medya hesaplarından cinsel içerikli paylaşım yaptığı iddiası ile yakalanan şüpheli serbest bırakıldı.

Eskişehir'de, sosyal medya hesaplarından cinsel içerikli paylaşım yaptığı iddiası ile yakalanan şüpheli serbest bırakıldı.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "sosyal deney yapıyorum" diyerek kadınlara cinsel içerikli soru soran ve aldığı cevapları görüntülü olarak sosyal medya hesaplarında yayınlayan şüpheli M.S.G.'yi, yapılan operasyonla evinde yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

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