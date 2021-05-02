İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cip ile motosikletin tehlikeli yarışı kamerada

Eskişehir-Ankara çevreyolunda yarışan bir motosiklet ve SUV tipi araç trafikte korku dolu anlar yaşatırken, tehlikeli yarış araç içi kamerasıyla görüntülendi.


Eskişehir-Ankara çevreyolunda Ankara istikametine doğru giden bir motosiklet ile lüks cip yarışa tutuştu. Araç trafiğinin yoğun olduğu yolda yarışan motosiklet ve SUV aracın sürücüleri yaptıkları ani manevralarla yürekleri ağza getirdi. Trafikte seyir halinde olan başka bir aracın iç kamerasıyla görüntülenen yarış anları adeta pes dedirtti. Yüksek hızda seyreden iki araç saniyeler içerisinde trafikte gözden kayboldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.