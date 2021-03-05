Çitle çevrili yer çöplük olarak kullanılıyor

Eskişehir'de eskiden akaryakıt istasyonu olarak kullanılan, şimdilerde ise boş olan, etrafı çitle çevrili alanın çöplerle dolu olması kötü görüntüler oluşturdu.

Eskişehir şehir merkezindeki Asarcıklı Caddesi üzerinde, eski terminal binasının yanında bulunan çitle çevrili alanın insanların çöplerini atması sonucunda oluşan manzara şehir merkezine yakışmadı. Rüzgârlı havayla sağa sola uçuşan poşetlerin bazıları alanın yanında bulunan araç ve yaya yoluna savrulurken insanların yoğun bir şekilde kullandığı cadde üzerinde uzun zamandır bulunan çöp yığınlarına müdahile edilmemesi ise düşündürdü.