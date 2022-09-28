Çitlerle çevrili araziyi çöplüğe çevirdiler

Eskişehir'de etrafı çitlerle çevrili arazinin içerisindeki çöp birikintisi dikkat çekiyor.

Eskişehir'in Fabrikalar Caddesi kenarında bulunan ve etrafı çitlerle çevrili olan arazide çöplüğe dönüştü. Özellikle kaldırıma yakın alanda biriken atıklar, çevre kirliliği oluşturuyor. Çöplerin arasında; plastik atılar, kartonlar ve cam şişeler öne çıkıyor. Ayrıca yoğun çöp birikintisini görenler bazı kişilerin de aynı alana çöp bıraktığı öne sürülüyor. Çevredeki vatandaşlar, özel arazi olduğu için müdahale edemediklerini belirterek, temizlenmesi gerektiğine vurgu yapıyor.